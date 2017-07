dpa

Drei brennende Fahrzeuge in Berlin

Drei Fahrzeuge haben am späten Donnerstagabend in Berlin gebrannt. Zunächst stand gegen 22.00 Uhr auf einem Parkplatz in Berlin-Gesundbrunnen der Innenraum eines Wohnmobils in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Kurz darauf brannte ein Elektroroller in Berlin-Neukölln, gegen Mitternacht dann ein Auto in Berlin-Zehlendorf. Dieses wurde im vorderen Bereich stark beschädigt. Verletzt wurde bei den Bränden niemand. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung.

Letzte Änderung: Freitag, 14. Juli 2017 07:30 Uhr

Quelle: dpa

