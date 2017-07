Feuerwehr-Jahresbilanz: Personalmangel und zu viele Einsätze

Die Sanitäter und Notärzte der Berliner Feuerwehr rücken immer öfter aus - oft wegen Lappalien. Dabei fehlt der Feuerwehr Personal, teilweise können nicht alle Einsatzfahrzeuge besetzt werden.

Im Durchschnitt dauerte es 2016 ab dem Zeitpunkt der Notrufannahme laut Gräfling 9,36 Minuten, bis die Feuerwehr vor Ort war. Bei den Einsätzen gegen Brände konnte die Feuerwehr die vereinbarten Zeiten gut einhalten, bei Rettungseinsätzen kam die Feuerwehr hingegen oft später an als mit dem Senat vereinbart. In der Innenstadt kam sie in nur 36,7 Prozent der Fälle (vereinbart: 75 Prozent) innerhalb von acht Minuten bei dem Notfall an, in den Außenbezirken in nur 23,8 Prozent (vereinbart: 50 Prozent). Die Zahl der Brände blieb auf einem gleichbleibenden Niveau, während die Zahl der Rettungseinsätze bereits seit Jahren steigt.