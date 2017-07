dpa

30-Jähriger bei Streit in Kreuzberg mit Flasche verletzt

Ein 30-Jähriger ist bei einem Streit in Berlin-Kreuzberg mit einer Flasche angegriffen und verletzt worden. Aus noch ungeklärter Ursache waren ein 32 Jahre alter Rollstuhlfahrer und das 30-jährige Opfer in der Reichenberger Straße am Donnerstag in Streit geraten, wie die Polizei mitteilte. Während des Streits richtete sich der Rollstuhlfahrer auf und schlug dem Opfer mit einer Bierflasche ins Gesicht. Dabei zerbrach die Flasche, der 30-Jährige erlitt Schnittwunden an Kopf und Hals.

Zeugen mischten sich ein und verhinderten, dass der 32-Jährige fliehen konnte. Der Tatverdächtige wurde nach Eintreffen der Polizei zunächst in ein Krankenhaus gebracht, wenig später aber entlassen. Das Opfer musste ambulant behandelt werden. Beide Männer waren alkoholisiert.

