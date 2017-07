Baby nach Geburt getötet: Beschuldigte weist Vorwürfe zurück

Eine 34-Jährige, die ihr Baby nach der Geburt in einer Wohnung in Berlin-Schöneberg getötet haben soll, hat die Vorwürfe vor dem Landgericht zurückgewiesen. An ein Kind könne sie sich nicht erinnern, erklärte die Beschuldigte zu Prozessbeginn am Donnerstag. Die Frau gilt als psychisch krank. Die Staatsanwaltschaft strebt die dauerhafte Unterbringung der 34-Jährigen in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

Die Frau hielt sich Ermittlungen zufolge in der Wohnung eines 20 Jahre älteren Bekannten auf, als es im Januar 2017 zur heimlichen Geburt kam. Im Badezimmer habe sie ihren «wenige Minuten zuvor entbundenen und lebenden Sohn kopfüber in den vollständig mit Wasser befüllten Bereich des Toilettenbeckens gelegt», so der Vorwurf. Der Säugling sei ertrunken und erstickt.

Der Mieter der Wohnung hatte die Feuerwehr alarmiert. Die Frau hatte den Angaben zufolge auch damals behauptet, sie wisse nichts von einem Baby. Die damals wohnungslose und drogenabhängige Frau soll sich in einem «psychotisch-wahnhaften Zustand mit starken Realitätsverzerrungen» befunden haben. Der Prozess wegen Totschlags wird am 17. Juli fortgesetzt.

Letzte Änderung: Donnerstag, 13. Juli 2017 18:00 Uhr

Quelle: dpa

