10-Jähriger bei Unfall in Charlottenburg schwer verletzt

Ein 10-jähriger Junge ist bei einem Verkehrsunfall in Charlottenburg schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 7.45 Uhr auf der Heerstraße im Ortsteil Westend, wie die Polizei mitteilte. Demnach fuhr ein Kleinbus in Richtung Jafféstraße und geriet in einen Rückstau. Die 35-jährige Fahrerin wollte die Fußgängerfurt räumen, als zeitgleich von rechts der zehnjährige Junge vom Gehweg aus auf die Fahrbahn trat. Zu diesem Zeitpunkt soll die Fußgängerampel bereits Grün gewesen sein. Das Auto erfasste den Jungen. Er wurde anschließend mit Beinverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Letzte Änderung: Donnerstag, 13. Juli 2017 15:50 Uhr

Quelle: dpa

