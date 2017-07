dpa

Ruhige Nacht nach Räumung der Potsdamer Fachhochschule

Nach der Räumung der Potsdamer Fachhochschule am Donnerstagabend ist es in der Nacht ruhig geblieben. Zehn Menschen übernachteten vor dem Gebäude am Alten Markt, wie die Polizei mitteilte. Außerdem haben die Gegner des geplanten Abrisses mehrere Versammlungen bis Sonntag angemeldet. Genauere Details nannte die Polizei zunächst nicht.

Polizisten hatten das Gebäude der FH am späten Donnerstagabend nach etwa zehn Stunden Besetzung geräumt. Zuletzt befanden sich nach Angaben eines Polizeisprechers 29 Menschen in der Hochschule. Sie hatten gegen den geplanten Abriss des DDR-Bauwerkes im Herbst demonstriert.

