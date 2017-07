Fachhochschule besetzt: Polizei setzt auf Deeskalation

Das Gebäude der Fachhochschule in der historischen Innenstadt von Potsdam polarisiert: Während die einen den Abriss des DDR-Bauwerks fordern, wehren sich andere gegen teure Neubauten in der City.

Potsdam (dpa/bb) - Gegner des geplanten Abrisses der Fachhochschule in Potsdam haben das Gebäude am Donnerstag besetzt. An der Fassade brachten sie Transparente wie «Besetzt» oder «Bitte stehen lassen» an.