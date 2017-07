Es stinkt: Jobcenter wegen Geruchsbelästigung geschlossen

Wegen eines ungeklärten Gestanks in einer Jobcenter-Außenstelle in Guben (Spree-Neiße) bleibt das Gebäude bis einschließlich Freitag geschlossen. Das teilte der Landkreis Spree-Neiße am Donnerstag mit. Eventuell könne das Jobcenter in der nächsten Woche wieder öffnen. Nach Polizeiangaben ist noch unklar, was die Geruchsbelästigung in den vergangenen Tagen auslöste. Die Beamten ermitteln dazu. Die «Lausitzer Rundschau» hatte zuerst über den Gestank (Donnerstagausgabe) berichtet.

Letzte Änderung: Donnerstag, 13. Juli 2017 13:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen