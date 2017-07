Härteres Vorgehen gegen arabische Clans gefordert

Die mutmaßliche Aufklärung des Falls war so spektakulär wie die Tat. Spezialeinheiten der Polizei stürmten Wohnungen und verhafteten Verdächtige. Es ging um die Riesenmünze aus 100 Kilogramm Gold. Berüchtigte Clans sollen dahinter stecken. Politiker verlangen Härte.

Berlin (dpa/bb) - Nach der Verhaftung mehrerer Verdächtiger, die die millionenschwere Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum gestohlen haben sollen, hat der SPD-Politiker Tom Schreiber ein härteres Vorgehen gegen kriminelle arabische Clans gefordert. «Sie sind politischer Sprengstoff für die Gesellschaft, sie unterhöhlen den Rechtsstaat», sagte Schreiber am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Schreiber betonte, die Probleme mit kriminellen Mitgliedern solcher Clans seien in Berlin seit Jahren bekannt. «Wir brauchen nicht noch eine Studie. Wir haben kein Erkenntnisproblem.» Genutzt werden sollte die Möglichkeit, Vermögen abzuschöpfen. Zudem sollte die Prävention verstärkt werden. «Wir müssen frühzeitig in die Familien reingehen, damit die Kinder nicht abrutschen.»

Die riesige 100 Kilogramm schwere Goldmünze im Wert von 3,7 Millionen Euro war Ende März in einer spektakulären Aktion gestohlen worden. Nach intensiven Ermittlungen gegen den arabischen Clan hatte die Polizei am Mittwoch zugeschlagen. Vier junge Männer im Alter von 18 bis 20 Jahre wurden in Untersuchungshaft gesteckt.