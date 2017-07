dpa

ALBA-Chef: Gehaltslücke zu Bayern und Bamberg verringern

Club-Chef Axel Schweitzer möchte mit der Erhöhung des Profi-Etats um 25 Prozent Basketball-Bundesligist ALBA Berlin wieder näher an die Top-Teams aus Bamberg und München heranbringen. «Wir wollen die Lücke zu den Gehältern der Bayern oder Bambergs verringern», sagte Schweitzer der «Süddeutschen Zeitung» (Donnerstag). Meister Bamberg und der FC Bayern würden doppelt so viel für Gehälter ausgeben wie ALBA, verdeutlichte der Chef eines der wichtigsten Recycling-Unternehmen in Deutschland.

Die Anhebung des Etats sei Teil einer Gesamtstrategie des früheren Serienmeisters, der zuletzt 2008 den deutschen Meistertitel gewonnen hat. «Wir investieren auch in unseren Chefcoach, in unseren Sportdirektor, einen Trainer für die Spielerentwicklung. Wir haben ein Jugendprogramm, das in Deutschland einzigartig ist», sagte Schweitzer. ALBA sei in Berlin und Brandenburg an 120 Schulen und auch Kitas präsent. «Wir bespielen pro Woche 4000 Kinder, haben 100 eigene Trainer», erklärte er.

Weil sich die Jugendarbeit bei ALBA in den zurückliegenden Jahren nicht in den erhofften sportlichen Erfolgen ausgedrückt hat, setzt Schweitzer große Hoffnungen in den neuen Star-Trainer Aito Garcia Reneses aus Spanien. «Wir haben einen Coach gesucht, der Spieler besser macht. Wenn man nicht das Doppelte der Gehälter ausgeben kann oder will, muss man in die Ausbildung von Spielern investieren, die Potenzial haben», sagte Schweitzer.

