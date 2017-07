Kalou und Ibisevic: Karriere-Ende bei Hertha vorstellbar

Die beiden Stürmerstars Salomon Kalou und Vedad Ibisevic wollen gern bis zum Ende ihre Laufbahn beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC bleiben. «Es ist vorstellbar, dass ich meine Karriere in Berlin beende», sagte der Ivorer Kalou im Interview der «Bild»-Zeitung (Donnerstag). Und der Bosnier Ibisevic antwortete in einem Interview von t-online.de auf die Frage nach einem Laufbahn-Ende bei der Hertha: «Von mir aus: Ja». Der 32 Jahre alte Ibisevic hatte seinen Vertrag beim Hauptstadtclub bis 2019 verlängert. Der ein Jahr jüngere Kalou soll laut Medienberichten einen Kontrakt bis 2020 besitzen.

Ibisevic sieht das Ende seiner Laufbahn deutlich vor sich. «Ich merke so langsam, dass meine Karriere bald vorbei sein wird», sagte der Torjäger im Interview des «Kicker» (Donnerstag). Deshalb möchte er die verbleibenden Spielzeiten auch mehr genießen als bisher. «Das habe ich in all den Jahren zu oft vergessen», räumte er ein.

Kalou möchte nach dem Gewinn der Champions League 2012 mit dem FC Chelsea auch mit der Hertha in Europas höchster Liga spielen. «Es ist möglich, dass wir in die Königklasse kommen», sagte er: «Wenn man das zwei Mal in einer halben Saison schafft, kann man das auch in der kompletten Spielzeit schaffen. Wir haben das drauf.» Die Berliner, die sich nach acht Jahren wieder direkt für die Europa League qualifiziert haben, hatten zuletzt zweimal hintereinander zur Winterpause den Champions-League-Startplatz drei belegt. Das darauffolgende Absacken in der Rückrunde erwartet Kalou in der kommenden Saison nicht. «Das wird diesmal anders», verspricht er.