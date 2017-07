dpa

Terror-Untersuchungsausschuss: «Begierig auf Aufklärung»

Kurz vor dem Start des parlamentarischen Untersuchungsausschusses zum islamistischen Terroranschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt hat der Vorsitzende Burkard Dregger (CDU) umfangreiche Aufklärung versprochen. «Wir wollen feststellen, ob und wenn ja, welche Fehler gemacht worden sind bei der Terrorabwehr», sagte Dregger am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. «Und was müssen wir zukünftig anders machen, um die Terrorabwehr zu verbessern.» Mit Blick auf nachträgliche Aktenmanipulationen bei der Kriminalpolizei sagte Dregger: «Wir wollen wissen: Hätte das LKA tatsächlich den Anschlag verhindern können oder ging es nur um die nachträgliche Vertuschung von Fehlern? Ich bin wirklich begierig darauf, diese Frage durch Zeugenvernehmung und intensives Aktenstudium umfassend zu klären.» Der Ausschuss kommt an diesem Freitag zu seiner ersten Sitzung zusammen.

