dpa

Angriff auf U-Bahntreppe: Mutmaßlicher Täter gefasst

Vor einem Monat stieß ein Gewalttäter einen anderen Mann brutal eine Treppe im Berliner U-Bahnhof Alexanderplatz hinunter - nun fasste die Polizei einen Verdächtigen. Der mutmaßliche Täter wurde am Mittwochabend festgenommen. Ein Polizeisprecher bestätigte am Donnerstag einen Bericht der Zeitung «B.Z.». Der Verdächtige soll nach dem Zeitungsbericht in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik untergebracht gewesen sein.

Die Polizei hatte am Dienstag Fahndungsbilder des brutalen Angriffs von der Nacht zum 11. Juni veröffentlicht. Darauf war zu sehen, wie das 38-jährige Opfer die Treppe hinunter stürzte. Der Täter hatte dem Mann von hinten gegen den Kopf geschlagen. Bei dem Sturz erlitt das Opfer eine schwere Kopfverletzung und zahlreiche Prellungen am ganzen Körper. Nach der Veröffentlichung der Bilder, die auch das Gesicht des Täters deutlich zeigten, waren bei der Polizei innerhalb eines Tages rund 40 Hinweise eingegangen.

Erst vor wenigen Tagen wurde der sogenannte U-Bahn-Treter aus Neukölln zu zwei Jahren und elf Monaten Gefängnis verurteilt. Auch er war mit Hilfe von Bildern aus Überwachungskameras gefasst worden. Der Täter hatte im Oktober 2016 im U-Bahnhof Hermannstraße eine ahnungslose, junge Frau mit einem wuchtigen Tritt in den Rücken eine Betontreppe hinuntergestürzt.

Letzte Änderung: Donnerstag, 13. Juli 2017 14:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen