Hacker und Diebe: Kriminalität belastet Wirtschaft

Steigende Kriminalität macht der Wirtschaft in der Region Berlin/Brandenburg nach einer Studie am meisten zu schaffen. Vor allem Internetkriminalität werde immer mehr zu einem Problem, sagte Gundolf Schülke, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostbrandenburg, am Donnerstag in Potsdam. Die Kammern der Region stellten eine aktuelle Befragung vor. Vor allem Dienstleister (34,6 Prozent und Industriebetriebe (24 Prozent) seien von Hackern und Erpressern betroffen. Die Dunkelziffer sei nach wie vor hoch, sagte er. Nur zwei Drittel der Diebstähle und neun von zehn Hackerangriffen wurden bei der Polizei angezeigt.

An der Umfrage hatten sich 1700 Firmen beteiligt.

