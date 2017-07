dpa

Falscher Anwalt forderte Gebühren: 24-Jähriger vor Gericht

Ein 24-Jähriger, der als falscher Rechtsanwalt über Jahre hinweg betrügerische Gebührenrechnungen verschickt haben soll, kommt heute vor das Berliner Landgericht. Dem Mann ohne abgeschlossene Berufsausbildung werden 348 Straftaten zur Last gelegt. Allein in 275 Fällen soll er laut Anklage bei einer Vielzahl von Amtsgerichten im ganzen Bundesgebiet Beratungshilfeanträge gestellt und sich dabei wahrheitswidrig als Anwalt ausgegeben haben. Ziel sei es gewesen, später Gebühren in Höhe von jeweils 355,69 Euro zu kassieren. Zur Auszahlung sei es in keinem dieser Fälle gekommen. Angeklagt sind mutmaßliche Taten in der Zeit von 2014 bis März 2016.

