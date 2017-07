dpa

Berliner Panda-Bärin Meng Meng läuft gern rückwärts

Die Panda-Bärin Meng Meng im Berliner Zoo sorgt zweieinhalb Wochen nach ihrer Ankunft für Verwunderung bei Pflegern und Besuchern: Sie läuft gern rückwärts durch das Gehege. Wie der Zoo am Mittwoch mitteilte, hatte das Tier diese Marotte schon in China. «Wir kennen auch Menschen, die nicht ruhig am Tisch sitzen können, ständig die Brille zurechtrücken», sagt Zootierarzt Dr. Andreas Ochs zu dem Verhalten. «Es besteht kein Grund zur Sorge, Meng Meng geht es gut», ergänzte Zoodirektor Dr. Andreas Knieriem.

Gemeinsam mit chinesischen Experten und dem Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung will der Berliner Zoo die Angewohnheit nun genauer untersuchen. Meng Meng hatte erst am vergangenem Donnerstag von sich Reden gemacht, als sie im Außengehege einen Baum hochgeklettert war und einen Elektrodraht unbeschadet überwunden hatte.

