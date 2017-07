Ministerium: Absage von Diskussionsrunde womöglich falsch

Das Potsdamer Bildungsministerium sieht die Absage einer Diskussionsveranstaltung des Landesschülerrates nach Drohungen von Linksextremen inzwischen kritisch. Das Ministerium habe dem Rat empfohlen, die Veranstaltung im eigenen Hause wegen nicht planbarer Abläufe abzusagen, sagte Bildungsstaatssekretär Thomas Drescher am Mittwoch in Potsdam. Dies sei möglicherweise die falsche Entscheidung gewesen.

Die CDU sprach von einer Kapitulation des Rechtsstaats. «Die Absage ist ein handfester Skandal. Drei Tage nach der Gewaltorgie in Hamburg kuscht die Landesregierung in Brandenburg vor linksextremen Chaoten», erklärte der Abgeordnete Björn Lakenmacher. Auch die Grünen-Chefin Petra Budke erklärte: «Wir dürfen uns in unserem demokratischen Rechtsstaat nicht durch Gewaltandrohungen einschüchtern lassen.»