Ministerium: Absage von Diskussion war womöglich falsch

Eine Diskussionsveranstaltung in Potsdam wird abgesagt, nachdem eine handfeste Auseinandersetzung mit linken Gruppierungen befürchtet wird. Wenig später rudert das Bildungsministerium zurück.

Potsdam (dpa/bb) - Das Potsdamer Bildungsministerium sieht die Absage einer Diskussionsveranstaltung des Landesschülerrats nach Drohungen von Linksextremen inzwischen kritisch. Das Ministerium habe dem Rat empfohlen, die Veranstaltung im eigenen Haus wegen nicht planbarer Abläufe abzusagen, sagte Bildungsstaatssekretär Thomas Drescher am Mittwoch in Potsdam vor Journalisten. «Die Absage war möglicherweise ein Fehler», erklärte er auch in einer Mitteilung.