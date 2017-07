dpa

60 Millionen Euro Schaden durch Unwetter «Rasmund»

Das Sturmtief «Rasmund» hat in Berlin und Brandenburg Ende Juni Schäden von rund 60 Millionen Euro verursacht. Wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Mittwoch berichtete, war Berlin vom bundesweit drittschwersten Starkregen seit 1920 betroffen. Innerhalb von 24 Stunden seien mehr als 200 Liter Regen pro Quadratmeter in Berlin gefallen.

Vielen Betroffenen werde erst jetzt bewusst, «dass sie gegen Sturzfluten nicht versichert sind», sagte GDV-Geschäftsführer Bernhard Gause. Bundesweit besäßen nur rund 40 Prozent der Hausbesitzer «Zusatzbausteine der erweiterten Naturgefahrenversicherung». Die Unwetter zwischen 20. Juni und 2. Juli hatten auf Bundesebene für Schäden von mehr als einer halben Milliarde Euro gesorgt.

Quelle: dpa

