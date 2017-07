46-Jähriger gesteht sexuellen Missbrauch von Kindern

Ein 46-Jähriger hat vor dem Landgericht Frankfurt (Oder) gestanden, fünf Kinder im Alter von 4 bis 13 Jahren in Märkisch-Oderland sexuell missbraucht zu haben. Er soll sich zwischen Januar 2009 und Dezember 2012 insgesamt elf Mal an den Kindern vergangen haben, wie ein Gerichtssprecher am Mittwoch mitteilte. (Az: 24 KLs 12/15)

Der Angeklagte sei als Koch bei einer Hilfsorganisation beschäftigt. In diesem Zusammenhang lernte er vor acht Jahren einen 13-jährigen Jungen kennen. Er gewann sein Vertrauen und nahm ihn in seine Wohnung mit. Dort habe er sich insgesamt dreimal an dem Kind vergangen, räumte der 46-Jährige dem Sprecher zufolge am Mittwoch vor Gericht ein. Vier Jahre später machte er im gleichen Umfeld die Bekanntschaft von verschiedenen Familien. Er bot sich an, auf ihre Kinder aufzupassen, und die Familien willigten ein. In der Folge habe er sich dann an drei Mädchen und einem Jungen vergangen.