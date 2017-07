dpa

Tödlicher Streit: 39-Jähriger wieder freigelassen

Nach einem Streit in Berlin-Spandau der für einen 61-jährigen Mann tödlich endete, ist ein 39-jähriger Verdächtiger wieder auf freiem Fuß. Der Mann wurde festgenommen, nachdem er den 61-jährigen geschlagen hatte und dieser daraufhin zu Boden ging. Trotz Rettungsmaßnahmen des eintreffenden Notarztes starb der Mann noch am Ort. Eine Obduktion habe ergeben, dass nicht der Schlag des Mannes ursächlich für den Tod des 61-Jährigen war, sondern ein Herzinfarkt. Das teilte die Berliner Polizei am Mittwochnachmittag mit.

Am Dienstagabend gerieten die beiden Männer aus bisher unbekannten Gründen vor einem Lokal in der Nauener Straße in Streit. Ob sich die beiden kannten oder zufällig aneinander geraten waren, konnte die Polizei nicht sagen. Die Polizei nahm den 39-Jährigen zunächst als Tatverdächtigen fest.

