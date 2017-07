dpa

Land und Bund investieren in Kitas

Die rot-rote Landesregierung in Brandenburg will mit Millioneninvestitionen die Kinderbetreuung verbessern. Das Land stelle nächstes und übernächstes Jahr zusammen 20 Millionen Euro zur Verfügung, der Bund zahle von 2017 bis 2020 rund 32 Millionen Euro im Rahmen einen bundesweiten Programms, wie Jugendstaatssekretär Thomas Drescher am Mittwoch in Potsdam mitteilte. Weitere fünf Millionen Euro pro Jahr fließen 2018 und 2019 in die Förderung von rund 100 «Kiez-Kitas», die von den Kreisen und kreisfreien Städten ausgesucht werden sollen.

