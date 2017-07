Besetzte Gerhart-Hauptmann-Schule darf geräumt werden

Seit Jahren ist eine frühere Schule in Berlin-Kreuzberg besetzt. Erst von Flüchtlingen, dann von Obdachlosen. Bei Räumungsversuchen gab es immer wieder heftigen Krach. Jetzt müssen wohl auch die letzten Besetzer raus.

Berlin (dpa/bb) - Die besetzte Gerhart-Hauptmann-Schule in Kreuzberg darf geräumt werden. Das Landgericht gab einer Klage des Bezirks am Mittwoch im Wesentlichen statt. Dem Land Berlin als Eigentümer stehe das Recht zu, die Herausgabe der Räume zu verlangen. Die letzten etwa 20 Bewohner der seit Jahren besetzten früheren Schule müssen damit voraussichtlich jetzt ausziehen. Ein Datum für eine mögliche Räumung stand zunächst allerdings nicht fest. Das Bezirksamt werde die nächsten Schritte beraten, hieß es am Mittwoch lediglich.