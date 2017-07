Union schlägt Birmingham City im Trainingslager mit 1:0

Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin hat sein Testspiel gegen den englischen Zweitligisten Birmingham City hoch verdient gewonnen. Die Hauptstädter siegten am Dienstagabend in Wolfsberg 1:0 (0:0). Beide Teams absolvieren derzeit ein Trainingslager in Österreich. Vor rund 300 Zuschauern in der Lavanttal-Arena des Wolfsberger AC erzielte Mittelfeldspieler Damir Kreilach in der 61. Minute das entscheidende Tor.

Die Mannschaft von Trainer Jens Keller, der im zweiten Abschnitt zahlreiche Wechsel vornahm, hätte vor allem in der ersten Hälfte schon einige Treffer erzielen können. Insgesamt gesehen fiel der Erfolg viel zu niedrig aus. Allerdings bestritt Union auch das zweite Spiel im Übungscamp aus dem vollen Training heraus. Am Freitag hatte Union gegen den Erstligisten Wolfsberger AC mit 4:2 gewonnen.

An diesem Mittwoch geht das zehntägige Union-Trainingslager in Bad Kleinkirchheim zu Ende. Das nächste Testspiel findet wieder in der Heimat statt. Am Sonntag (14.00 Uhr) testen die Berliner beim Drittligisten Hallescher FC an.

