Brandenburger CDU für Extremismus-Klausel

Unter dem Eindruck der schweren Gewalttaten beim G20-Gipfel in Hamburg hat sich die Brandenburger CDU für eine sogenannte Extremismus-Klausel ausgesprochen. Staatliche Fördergelder in der Jugendarbeit sollten daran geknüpft werden, dass Verbände und Vereine ein Demokratiebekenntnis abgeben, forderte CDU-Fraktionschef Ingo Senftleben am Dienstag. Es müsse sichergestellt sein, dass auch auf Landes- und kommunaler Ebene nur die Geld bekommen, die auf dem Boden des Grundgesetzes stünden und vernünftige Arbeit leisteten.

Die Extremismus-Klausel war auf Bundesebene 2014 abgeschafft worden. Vereine und Verbände waren in bestimmten Bereichen zwischenzeitlich verpflichtet gewesen, vor Erhalt staatlicher Unterstützung eigenhändig eine spezielle «Demokratieerklärung» zu unterschreiben.

Senftleben sagte weiter, er vermisse bei den Linken eine klare Distanzierung vom sogenannten Schwarzen Block. «Extremismus, egal welcher Form, kann nur dann aufblühen und sich entwickeln, wenn er Sympathie und Unterstützung bekommt aus dem Bereich, der nicht unmittelbar Gewalt ausübt», warnte der CDU-Politiker. Er forderte, «mit allen wachsamen Augen der Demokratie» auf diejenigen zu achten, die gegen den Staat vorgehen wollten - seien es Extremisten aus dem rechten, linken oder religiösen Bereich.

