Mittelsteinzeitliches Grab soll digitalisiert werden

Wünsdorf (dpa/bb) - Forscher des Brandenburgischen Landesamts für Denkmalpflege gehen bei der Erkundung wertvoller Fundstücke neue Wege. Ein 2008 geborgenes mittelsteinzeitliches Grab soll per Computertomograph durchleuchtet und digitalisiert werden, wie Amtssprecher Christof Krauskopf am Dienstag mitteilte. Die etwa 7000 Jahre alte Grabanlage wurde bei Rathsdorf in Märkisch-Oderland im Block gehoben. Bislang stand die Kiste mit dem Erdreich fast unberührt im Lager. Weil der Fund für die Forschung zu bedeutend sei, wurde er noch nicht auseinandergenommen.

Jetzt soll moderne Technik des Berliner Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) helfen. «Der Computertomograph kann 640 Bilder pro Schicht erzeugen und daraus ein dreidimensionales Modell schaffen», erklärte Krauskopf. So müsste das als Block in einer Kiste geborgene Grab nicht zerstört werden. «Aber dennoch könnten wir minuziös alles auswerten», fügte er hinzu.

Noch sei aber nicht klar, ob das Gerät, dass in der Veterinärmedizin zum Einsatz kommt, auch für archäologische Untersuchungen zu 100 Prozent geeignet ist. Mittels Dummy soll dies jetzt getestet werden. Ergebnisse hierzu lagen am Dienstag noch nicht vor, hieß es.

Letzte Änderung: Dienstag, 11. Juli 2017 17:40 Uhr

Quelle: dpa

