Ein Minischwein geht im Tiergarten spazieren

Ein Schweinchen namens Shade sorgt im Berliner Tiergarten für Gesprächsstoff. Die knapp zehn Monate alte Minischwein-Dame wird in dem Park regelmäßig von ihrem Halter Benjamin Hartmann ausgeführt. «Hunde machen ihr gar nichts aus», sagt der 29-Jährige. Dafür wird er nun öfters ungefragt zum Foto-Motiv, und Wildfremde kommen auf ihn zu: «Man bekommt ungefähr 30 Mal am Tag die gleichen Fragen», sagt Hartmann. Mehrere Medien haben schon über das außergewöhnliche Haustier berichtet.

Die wichtigsten Antworten: Shade ist stubenrein, lebt in der Wohnung und im Garten und bekommt neben Obst und Gemüse auch spezielles Minischwein-Futter aus den Niederlanden. Von dort hat Hartmann auch die Idee, sich so ein Tier anzuschaffen - Minischweine seien dort verbreiteter. So niedlich Shade auch aussieht, sie kann durchaus zubeißen - «besser als ein Hund», wie Hartmann am eigenen Leibe erfahren musste. Die einzige ihrer Art im Tiergarten ist Shade nicht, wie Hartmann sagt. Er zumindest kennt einen anderen Minischwein-Besitzer, der dort manchmal unterwegs ist.