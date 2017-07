Hertha will doppelt gute Rolle spielen

Hertha BSC legt im Erholungsort Bad Saarow die Grundlagen, um in der neuen Saison eine doppelt gute Rolle zu spielen. Ein konkretes Saisonziel gibt es noch nicht. «Bootsmann» Preetz kennt die Gefahr, sieht aber vor allem die Chancen.

Bad Saarow (dpa) - In einem zum Restaurant umfunktionierten Bootshaus direkt am idyllischen Scharmützelsee gab Michael Preetz das Motto für die nächste Spielzeit aus. «Es wird eine Saison der großen Herausforderungen», sagte der Manager von Hertha BSC am Mittwoch im Trainingslager in Bad Saarow. Erstmals nach acht Jahren ist der Berliner Fußball-Erstligist wieder in der Gruppenphase der Europa League dabei und muss damit die ungewohnte Doppelbelastung meistern.