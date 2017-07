Brunnen in Schloss Charlottenburg sprudelt wieder

Nach mehr als einem halben Jahr sprudelt die Brunnenanlage in Schloss Charlottenburg wieder. Der 1967 nach dem Vorbild von Schloss Versailles gebaute achteckige Springbrunnen war seit November renoviert worden. Frost und Temperaturschwankungen hatten dem Stahlbeton stark zugesetzt. Das teilte die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) am Dienstag mit. Im Zuge der Sanierung erhielt die Fontäne eine neue Pumpentechnik. Die Baukosten beliefen sich auf 140 000 Euro.

SPSG-Generaldirektor Hartmut Dorgerloh und der Charlottenburger Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann (SPD) nahmen die Fontäne am Dienstag wieder in Betrieb. In den vergangenen Wochen seien im Schlossgarten außerdem mehr als 20 000 Blumen in 25 Arten und Sorten gepflanzt worden. Die Bepflanzung richtet sich nach historischen Büchern und Dokumenten.