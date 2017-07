dpa

SPD will beitragsfreies letztes Kitajahr einführen

Brandenburgs SPD will das letzte Kitajahr für Eltern ab Herbst 2018 beitragsfrei gestalten. Kindertagesstätten seien eine Bildungseinrichtung, und «Bildung darf nichts kosten», sagte SPD-Fraktionschef Mike Bischoff am Dienstag. Die geplante Entlastung im letzten Kitajahr vor der Schule soll der Einstieg in die angestrebte komplette Beitragsfreiheit sein. Im Vorschuljahr würden mit rund 22 000 Kindern die meisten Familien erreicht, erklärte Bischoff. Die oppositionelle CDU forderte dagegen vor allem einen besseren Betreuungsschlüssel in den Kitas, bevor man über eine Entlastung für Eltern reden könne.

Letzte Änderung: Dienstag, 11. Juli 2017 16:20 Uhr

Quelle: dpa

