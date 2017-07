Neuer Vertrauensanwalt soll Korruptionsbekämpfung stärken

Bei Verdacht auf Korruption in den Verwaltungen können sich Berliner künftig wieder an einen Vertrauensanwalt wenden. Der Rechtsanwalt Fabian Tietz wird am Mittwoch von Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) vorgestellt (11.30 Uhr). Tietz ist in einer Berliner Kanzlei Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht. Anliegen sei, den Kampf gegen Korruption zu stärken, hieß es.

Die Stelle des Vertrauensanwaltes war seit dem Frühjahr 2016 nicht besetzt. Der Jurist Christoph Partsch hatte den Posten nach eigenen Angaben wegen des hohen Arbeitsaufwandes aufgegeben. Senator Behrendt will auch ein überarbeitetes Konzept für das Amt vorstellen. Demnach soll es in Zukunft mehr Möglichkeiten geben, anonyme Hinweise abzugeben.

Letzte Änderung: Dienstag, 11. Juli 2017 16:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen