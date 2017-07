dpa

Brandenburger CDU gegen Offenhaltung von Tegel

Brandenburgs Christdemokraten sind anders als ihre Parteikollegen in der Hauptstadt gegen eine Offenhaltung des alten Berliner Flughafens Tegel. Man stehe zu den Beschlüssen der drei Gesellschafter des geplanten Hauptstadtflughafens BER, Berlin, Brandenburg und Bund, sagte Brandenburgs CDU-Landes- und Fraktionschef Ingo Senftleben am Dienstag. Gleichwohl stelle sich die Frage, wie man die wachsende Zahl an Passagieren bewältigen wolle, wenn der BER eines Tages eröffne.

Die Diskussion um einen möglichen Weiterbetrieb von Tegel resultiert aus Senftlebens Sicht aus den zahlreichen Pannen und Verzögerungen beim Bau des Airports in Schönefeld. «Wir hätten diese ganzen Debatten gar nicht, wenn der Flughafen BER fliegen würde», sagte der Oppositionspolitiker.

Eine Mitgliederbefragung der Berliner Christdemokraten hatte jüngst eine Mehrheit für eine Offenhaltung Tegels ergeben. In der Bundesregierung gibt es derzeit offenen Streit über die Zukunft des Flughafens. Die Berliner stimmen am 24. September parallel zur Bundestagswahl in einem Volksentscheid über das Thema ab.

