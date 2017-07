dpa

Keller mit Trainingslager zufrieden

Trainer Jens Keller hat kurz vor der letzten Übungseinheit der Zweitliga-Fußballer des 1. FC Union Berlin ein positives Fazit des Trainingslagers im österreichischen Bad Kleinkirchheim gezogen. «Ich bin sehr zufrieden. Wir konnten alles durchziehen, was wir uns vorgestellt haben. Wir haben Gott sei Dank nicht viele Ausfälle», sagte Keller am Mittwoch: «Die Erkrankung von Michael Parensen ist der einzige Wermutstropfen. Wenn von 25 Spielern nur einer ausfällt, ist das eine gute Quote für ein Trainingslager.»

Allrounder Parensen hatte am Samstag wegen einer Virus-Erkrankung das Trainingslager vorzeitig beenden und abreisen müssen. Vermutlich wird er am Wochenende aber wieder mit der Mannschaft arbeiten können. Wie auch Verteidiger Toni Leistner. Der Verein hat das Angebot des englischen Zweitligisten Norwich City von 3,5 Millionen Euro für Leistner vorerst abgelehnt. Keller weiß indes, was bei einem weit höheren Betrag passieren könnte. «Wenn jetzt plötzlich ein unmoralisches Angebot kommt, ist das eine Geschichte des Vereins, die ich akzeptieren muss», sagte der Coach, «wobei ich Toni natürlich sehr gerne bei uns haben würde.»

Zum positiven Gesamteindruck des zehntägigen Trainingslagers trugen auch die beiden gewonnenen Testspiele bei: Am Freitag bezwang Union den österreichischen Erstligisten Wolfsberger AC mit 4:2 und zum Anschluss am Dienstagabend den englischen Zweitligisten Birmingham City durch ein Tor von Damir Kreilach mit 1:0.

