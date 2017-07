Manuel Rieke kehrt zurück zu den Netzhoppers

Der 33-malige deutsche Volleyball-Nationalspieler Manuel Rieke (34) kehrt zum Bundesligisten Netzhoppers KW-Bestensee zurück. Der ehemalige Zuspieler, der seine aktive Laufbahn vor einem Jahr beendet hatte, wird bei den Brandenburgern hauptamtlich als Trainer im Jugendbereich tätig. «Ich denke, mit seiner Erfahrung werden wir im Nachwuchsbereich in Zukunft noch effektiver sein», sagte Netzhoppers-Manager Arvid Kinder.

Guter Dinge sind die Netzhoppers, dass Cheftrainer Mirko Culic in der am 14. Oktober beginnenden Bundesligasaison wieder auf den 280-maligen Nationalspieler Björn Andrae im Außenangriff zurückgreifen kann. «Beide Seiten wollen, dass es gemeinsam weitergeht», sagte Kinder im Hinblick auf eine mögliche Vertragsverlängerung mit dem 36-Jährigen. Andrae hatte in der zweiten Hälfte der vergangenen Saison häufig wegen Kniebeschwerden gefehlt und musste sich deshalb nach Saisonende einer Operation unterziehen.