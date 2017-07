dpa

Nach Rangelei: Mann mit schwerer Stichverletzung in Klinik

Bei einem Streit zwischen drei Männern im Berliner Ortsteil Hakenfelde hat einer der Beteiligten eine schwere Stichverletzung erlitten. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war es am Montag gegen 16.30 Uhr in der Hugo-Cassirer-Straße zu einer Rangelei zwischen den Männern gekommen. Dabei soll einer der Beteiligten einem anderen ein Messer in den Oberkörper gerammt haben. Der Dritte konnte ausweichen, erlitt aber oberflächliche Schnittverletzungen. Nach der Attacke sollen die beiden Verletzten dann mit Rohr und Holzschläger auf den Messer-Angreifer eingeschlagen haben, hieß es. Zwei der Männer wurden vorläufig festgenommen, der Dritte kam schwer verletzt in eine Klinik. Die Polizei vermutet einen familiären Hintergrund der Tat.

Letzte Änderung: Dienstag, 11. Juli 2017 12:40 Uhr

Quelle: dpa

