Toter Wolf aus Schluchsee wird in Berlin untersucht

Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg hat den Kadaver des im Schluchsee gefundenen Wolfes zur Untersuchung nach Berlin geschickt. Das Tier war am Samstag tot in dem See entdeckt und von der FVA als Wolf identifiziert worden. Spezialisten des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung werden nun insbesondere nach der Todesursache forschen.

Das zuständige Umweltministerium hatte von Verletzungen im Brustbereich des Wolfs berichtet. Ob diese im Zusammenhang mit dem Verenden des Tieres stehen, soll die Obduktion ergeben. Unklar war zunächst, ob das Tier von Menschen getötet wurde. «Spekulationen über die Todesursache stellen wir nicht an», teilte Ministeriumssprecher Frank Lorho mit.

Das Ergebnis soll in rund zwei Wochen feststehen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit könne davon ausgegangen werden, dass der Wolf «einige Wochen in Baden-Württemberg» unterwegs war, sagte der Ministeriumssprecher. Meldungen über gerissene Schafe habe es in diesem Zeitraum nach seinem Kenntnisstand nicht gegeben.

Letzte Änderung: Dienstag, 11. Juli 2017 12:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen