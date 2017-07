dpa

Räuber im Rollstuhl «gut zu Fuß»

Dreister Dieb: In einem Neuköllner Supermarkt hat ein 67 Jahre alter Mann im Rollstuhl versucht, Waren zu stehlen. Als ihn beim Verlassen des Geschäfts in der Karl-Marx-Straße ein Sicherheitsmitarbeiter aufhielt, trat, schlug und bespuckte er den 36-Jährigen. Die alarmierten Polizisten nahmen den mutmaßlichen Dieb vorläufig fest, und stellten auf der Wache zu ihrem Erstauen fest, dass er in Wahrheit «sehr gut zu Fuß war». Der Mann hatte nach Angaben der Polizei vom Dienstag die Artikel am Montagabend aus einem Regal genommen und unter einer Decke versteckt.

