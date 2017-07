Klinsmann junior nun Hertha-Profi

Klinsmann für Hertha! Das ist ein bisschen sogar Familientradition. Das 20 Jahre alte US-Torwarttalent Jonathan Klinsmann bekommt in Berlin seinen ersten Profivertrag. Sein Vorbild ist übrigens nicht der berühmte Vater, sondern der deutsche WM-Keeper von 2006.

Bad Saarow (dpa) - Als Papa Jürgen 2006 von Berlin aus die Heim-WM zu einem großen Sommermärchen machte, zitterte der neunjährige Jonathan Klinsmann in den deutschen Stadien mit. «Ich erinnere mich noch genau an das Viertelfinale gegen Argentinien. Sie gingen in Führung, wir waren alle am Boden zerstört. Dann haben wir ausgeglichen und das Elfmeterschießen gewonnen», berichtete Klinsmann junior vom damaligen Besuch im Berliner Olympiastadion. Ab sofort ist es seine Arena - Jonathan Klinsmann ist jetzt Herthaner.