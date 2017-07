Auto einer SPD-Politikerin angezündet

In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte zwei Autos angezündet, darunter ein von einer SPD-Politikerin genutztes Fahrzeug. In Berlin-Buckow hörte ein Zeuge ein Geräusch auf der Straße und sah dann das brennende Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Er alarmierte die Feuerwehr, die den Brand löschte. Das Auto, das im Wiedehopfweg stand, brannte komplett aus. Besitzer war der Ehemann der Politikerin, die das Auto aber nutzte. Die Polizei schließt deshalb eine politische Tatmotivation nicht aus.

Wie die Polizei weiter mitteilte, bemerkte in Berlin-Rudow ein Nachbar in der Schönefelder Straße ein brennendes Auto und alarmierte die Feuerwehr. Löschversuche des Zeugen und der Polizei scheiterten, erst die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Das Fahrzeug wurde im Motorhauben- und Frontbereich stark beschädigt. Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe der beiden Brände prüft die Polizei einen Zusammenhang. Der Staatsschutz hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen.