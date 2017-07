dpa

90-jährige Frau überfallen: Täterinnen flüchten ohne Beute

Berlin (dpa/bb) - Zwei Frauen haben in Berlin-Tempelhof eine 90-jährige Frau überfallen. Die Seniorin war am Montagnachmittag in ihre Wohnung am Badener Ring zurückgekehrt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. An der Tür wurde sie von einer unbekannten Frau angesprochen und nach einem Beutel gefragt. Als die Seniorin ablehnte, drängte die Frau sie in die Wohnung. Eine weitere Frau kam dazu. Der 90-Jährigen gelang es, den Notrufknopf des Pflegediensts zu drücken. Daraufhin flüchteten die beiden Frauen ohne Beute. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Letzte Änderung: Dienstag, 11. Juli 2017 07:50 Uhr

