Zwei Mal Brandstiftung in Krankenhaus

In einem Krankenhaus in Berlin-Schöneberg ist in der Nacht zum Dienstag zwei Mal Feuer gelegt worden. Zunächst bemerkte eine Ärztin Rauch im Treppenhaus der Klinik in der Rubensstraße und sah dann eine brennende Matratze auf einem dort abgestellten Bett, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr wurde alarmiert, doch Personal konnte den Brand selbst mit einem Feuerlöscher löschen. Kurz darauf bemerkte eine Krankenschwester in einem anderen Gebäudeteil eine brennenden Jalousie in einem Aufenthaltsraum. Das Feuer erlosch von selbst. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Letzte Änderung: Dienstag, 11. Juli 2017 07:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen