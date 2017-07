dpa

Wohnungsbrand in Moabit: ein Mensch verletzt

Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Moabit ist am Dienstagmorgen ein Mensch verletzt worden. Die Einsatzkräfte wurden gegen 3.45 Uhr zu dem Brand im 4. Stock gerufen, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Feuer in dem Wohnhaus in der Tile-Wardenberg-Straße konnte gelöscht werden. Mehr Details waren zunächst nicht bekannt.

Letzte Änderung: Dienstag, 11. Juli 2017 07:10 Uhr

Quelle: dpa

