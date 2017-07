dpa

Volksbegehren: Mehr als 2000 Kameras an gefährlichen Orten

50 Berliner Orte mit viel Kriminalität und zahlreiche große Fahrradabstellplätze will ein Berliner Bündnis mit 2000 bis 2500 Videokameras überwachen lassen. Im Rahmen eines Volksbegehrens sollen die Berliner über diesen Plan entscheiden. Der frühere Justizsenator Thomas Heilmann (CDU) und der ehemalige Neuköllner Bürgermeister Heinz Buschkowsky (SPD) stellten den Gesetzentwurf dazu am Dienstag vor. Demnach soll das zunächst für fünf Jahre angelegte Projekt, zu dem auch die Gründung eines Forschungsinstituts für Verbrechensvorbeugung gehört, insgesamt 50 Millionen Euro kosten. Im August will die Initiative anfangen, die für die erste Stufe nötigen 20 000 Unterschriften zu sammeln. Eine Volksabstimmung könnte es dann 2019 geben.

Die Initiatoren - Vertreter verschiedener Parteien und Verbände - wollen zunächst 50 Orte mit viel Kriminalität durch Kameras rund um die Uhr überwachen. Welche Orte dies genau sind, solle die Polizei nach einem im Gesetz festgelegten Kriterienkatalog beschließen. Als Beispiele werden immer wieder der Alexanderplatz, das Kottbusser Tor oder der Görlitzer Park genannt. Der Senat aus SPD, Linken und Grünen lehnt so viele Kameras ab. Die Filme der Überwachung sollen zudem nach dem Willen der Initiative länger als die bisher erlaubten 48 Stunden gespeichert werden.

Berlins Datenschutzbeauftragte Maja Smoltczyk warnte kürzlich, die Kriminalität würde sich dann an nicht überwachte Orte verlagern. Sie schlug vor, den Effekt von Videoüberwachung in einem Versuch zu überprüfen.

Quelle: dpa

