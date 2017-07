Prozess zu Straftaten-Serie mit Senioren als Opfer begonnen

Nach einer Serie von mehr als 70 Straftaten mit älteren Menschen als Opfer hat vor dem Berliner Landgericht der Prozess gegen zwei mutmaßliche Täter begonnen. Als Hauptangeklagter gilt ein 39-Jähriger. Er soll sich unter anderem als Kundenberater von Energie - oder Telefonanbietern ausgegeben haben, um Senioren in ihren Wohnungen zu betrügen und zu bestehlen.

In der Zeit von Dezember 2014 bis September 2014 soll der Mann rund 80 000 Euro ergaunert haben. Dem Mitangeklagten wird die Beteiligung an einem Fall vorgeworfen. Ob sich die Männer zu den Vorwürfen äußern werden, blieb zu Prozessbeginn am Dienstag offen.