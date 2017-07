Brandenburg lockt Rückkehrwillige: Geld für Initiativen

Seit der Wende haben rund eine halbe Million Brandenburger das Land verlassen - jetzt buhlt die Regierung um Rückkehrer. Dabei setzt sie auf dezentrale Initiativen, die gefördert werden sollen.

Potsdam (dpa/bb) - Die Landesregierung will Initiativen für die Rückkehr weggezogener Brandenburger fördern. Dafür stünden in diesem und im kommenden Jahr jeweils 200 000 Euro zur Verfügung, sagte Staatskanzleichef Thomas Kralinski (SPD) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Potsdam.