Brandenburg fördert Initiativen für Rückkehrwillige

Das Land Brandenburg will Initiativen für die Rückkehr weggezogener Landeskinder fördern. Dafür stünden in diesem und im kommenden Jahr jeweils 200 000 Euro zur Verfügung, sagte Staatskanzleichef Thomas Kralinski (SPD) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Potsdam. Im Land gebe es derzeit rund 20 Initiativen, die sich um Rückkehrwillige kümmern. Sie können ab sofort Anträge stellen, um Fördergeld zum Beispiel für eine Internetseite oder Projekte zu erhalten.

