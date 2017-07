dpa

Leegebruch: Noch immer knapp 240 Haushalte ohne Kanalisation

Knapp anderthalb Wochen nach den sintflutartigen Niederschlägen mit Überschwemmungen in Leegebruch (Oberhavel) sind noch immer knapp 240 Haushalte von der Kanalisation abgeschnitten. Hintergrund seien weitere Niederschläge. Die Feuchtigkeit sei in die Elektrik von reparierten Abwasser-Hausanschlüssen eingedrungen, erklärte Gunter Friedrich von der Osthavelländischen Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung (OWA). Das erschwere die Aufräumarbeiten, betonte er am Montag.

Einen Zeitpunkt, wann das Abwassersystem in der Gemeinde am nördlichen Berliner Stadtrand wieder laufen soll, nannte Friedrich nicht. Aufgrund der besonderen Ortslage in einer Senke komme in Teilen Leegebruchs ein Vakuum-Entwässerungssystem mit elektrischen Pumpen zum Einsatz.

Zu generellen Überschwemmungen wie zuletzt, als in zehn Stunden 250 Liter pro Quadratmeter fielen, sei es aber nicht gekommen, erklärte Oberhavel-Landrat Ludger Weskamp (SPD). Die Entwässungs-Maßnahmen funktionierten. Dennoch behalte der Kreis die Wetterprognosen im Blick. Es könne kurzfristig präventiv eingegriffen werden, versicherte Weskamp.

