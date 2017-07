Unbekannte statten Geldautomaten mit Gebetsbank aus

Beten wir das Geld zu sehr an? Diese Frage wirft eine Installation auf, die ihren bisher unbekannten Urhebern vielleicht noch Ärger eintragen könnte. Denn sie haben einen Geldautomaten mit Gebetsbank, Kerzen und einem weißen Plastikkreuz ausgestattet. Polizisten entdeckten die Umgestaltung am frühen Montagmorgen und brachten den Automaten im U-Bahnhof Güntzelstraße wieder in seinen Ursprungszustand, wie die Polizei mitteilte. Da Löcher gebohrt worden waren und jetzt ein Schild am Automaten fehlt, ermittelt die Behörde wegen Sachbeschädigung und Diebstahls.

Jetzt gibt es Spekulationen, dass hinter der Aktion die Künstlergruppe «Rocco und seine Brüder» gestanden haben könnte. Diese hatte am Vorabend ein Foto auf ihrer Facebook-Seite gepostet. Mehrere Medien berichteten über den Fall.

Letzte Änderung: Montag, 10. Juli 2017 17:30 Uhr

Quelle: dpa

