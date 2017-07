App soll Flüchtlingen mit Suchtproblemen helfen

Eine neue App soll Flüchtlingen mit Suchtproblemen in Kürze den Zugang zu Hilfsangeboten erleichtern. In fünf Sprachen informiere das Programm für Smartphones über Sucht, Suchtmittel und gesetzliche Vorgaben, kündigte die Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales am Montag an. Auch sollen Betroffene auf diesem Wege Hilfsangebote in ihrer Nähe ausfindig machen können. Im Detail wollen Gesundheits-Staatssekretär Boris Velter (SPD) und Experten aus der Suchtberatung das neue Angebot am Freitag vorstellen.

Letzte Änderung: Montag, 10. Juli 2017 16:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen