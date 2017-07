dpa

Berliner Haushalte zu 20 Prozent mit Renten finanziert

Jeder fünfte Euro des Nettoeinkommens in Berliner Privathaushalten stammt aus Renten und Pensionen. Damit liegt Berlin knapp über dem Bundesdurchschnitt von etwa 19 Prozent, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft am Montag mitteilte. Berlin hat damit laut Verband eine Alleinstellung in Ostdeutschland.

In den Flächenländern liege der Rentenanteil von privaten Haushaltseinkommen bei mehr als 25 Prozent. Allerdings sei der Anteil der über 65-Jährigen in der Hauptstadt auch deutlich geringer, so dass die Renten weniger stark ins Gewicht fielen. Laut Verband flossen 13,6 Milliarden Euro 2015 in die Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Berliner.

